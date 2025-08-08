Москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь в память о погибших в теракте 2000 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи приносят цветы к мемориалу памяти погибшим в результате теракта 8 августа 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью, передает ТАСС.

Один из москвичей, который возложил цветы, рассказал, что 8 августа планировал праздновать свой день рождения и приехал в центр столицы.

"Тогда же случился теракт на Пушкинской площади. Мои родные сильно переживали за меня, я чуть не погиб в тот день", – рассказал он.

Теракт в переходе произошел около 18:00 рядом с торговыми киосками в подземном переходе на Пушкинской площади. После взрыва разгорелся пожар. В результате этого на месте погибли 7 человек. Позже еще 6 скончались в больницах. Среди 118 пострадавших были 6 детей. При этом 62 человека, включая 3 детей, госпитализировали.

По факту трагедии Московская городская прокуратура завела уголовное дело по статье 105 ("Убийство") и 205 ("Терроризм") УК РФ. Генпрокуратура взяла расследование под свой контроль.

Следствием было установлено, что примерно за 10 минут до взрыва к торговому киоску подошли двое неизвестных мужчин. Предположительно, они были выходцами с Кавказа. Они выбрали товар и ушли под предлогом обмена валюты, положив у павильона сумку или пакет. По данным следствия, там находилось самодельное взрывное устройство мощностью от 350 до 800 граммов в тротиловом эквиваленте. В нем были тротил, гексоген, болты и шурупы, а в его конструкции содержался мотоциклетный аккумулятор.

Кроме того, следователи указывали, что причиной пожара стало воспламенение аэрозоли в соседнем киоске с парфюмерией.

15 сентября 2000 года на месте трагедии установили мемориальную доску в память о погибших, а в 2002-м там появился мемориал в виде мраморной плиты. Взрыв был официально признан террористическим актом в 2005 году.

Ранее мемориал в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" открыли возле здания. Монумент было решено установить рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева. Он представляет собой две стелы, верхние грани которых скошены. На них можно увидеть изображение летящих вверх журавлей.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Напавшие открыли стрельбу по людям, пришедшим на концерт, и подожгли здание. В результате ЧП погибли 149 человек, 1 пропал без вести. 609 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины для дестабилизации политической ситуации в России. Некоторые фигуранты прибыли в страну из-за границы.

4 августа стало известно, что военный суд еще на полгода продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта. Они будут находиться под стражей до 7 января 2026 года. Кроме того, трое из четырех исполнителей признали вину, один признал ее частично.

