Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста РФ

Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру театра "Ленком Марка Захарова" Алексею Маклакову. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также звания заслуженных артистов России получили артистка балета театра "Кремлевский балет" Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.

Ранее звание заслуженной артистки России было присвоено актрисе Анне Банщиковой. Она получила его за заслуги в области отечественной культуры и искусства.

Кроме того, звания заслуженного артиста РФ был удостоен актер Александр Лушин, который является артистом Александринского театра.