Сухопутные учения стартовали в Финляндии вблизи российских границ

Фото: 123RF.com/koziolkamila

Масштабные сухопутные учения Karelian Sword стартовали в Финляндии вблизи российских границ. Об этом сообщает РИА Новости.

Маневры, в частности, проходят в областях Кюменлааксо, Южной Карелии и Южное Саво.

Всего к мероприятиям привлечены порядка 10 тысяч солдат, включая военных из Великобритании и США. Также в учениях участвуют 1,5 тысячи единиц военной техники.

В рамках Karelian Sword запланированы тренировочные полеты авиации финских и союзных сил. Завершение намечено на 29 мая.

В начале текущего месяца на территории Финляндии неподалеку от России прошли еще одни артиллерийские учения Northern Strike. Они стали частью серии маневров, организованных в стране в апреле – мае с участием США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши и Эстонии, Литвы.

В середине мая в Финляндии начался второй этап масштабных военных учений Saber Strike. Мероприятия вновь прошли в непосредственной близости от российских границ.

