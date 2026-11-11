Обладатели "Пушкинской карты" смогут посетить квест в Музее космонавтики в ноябре

Обладателей "Пушкинской карты" приглашают посетить ряд мероприятий в столице. Среди них – космический квест, лекции о биографиях писателей, экскурсии и многое другое. Подробнее – в материале Москвы 24.

Узнать секреты писателей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московские школьники и студенты – обладатели "Пушкинской карты" – могут посетить ряд интересных ноябрьских мероприятий. Например, гостей приглашают на тематическую экскурсию "Гоголь – загадка третьего тысячелетия", которая продлится до 29-го числа. Здесь удастся познакомиться с малоизвестными фактами из биографии писателя, узнать, в чем кроется секрет популярности его произведений, действительно ли Николай Васильевич собирался уйти в монастырь и по какой причине он уничтожил второй том "Мертвых душ", сохранив при этом половину рукописи.

Еще одна экскурсия, "Последние дни Николая Гоголя", расскажет о событиях, которые произошли с автором в феврале 1852 года. Гости обсудят, что побудило писателя сжечь свое произведение, познакомятся с духовным завещанием классика и поговорят об обстоятельствах ухода из жизни. Проведет обе прогулки Артем Никитин, сотрудник Дома Гоголя.

Кроме того, организаторы приглашают также обратить внимание на экскурсию "Тайны старинной усадьбы", которая состоится 19 ноября. Здесь получится узнать загадки дворянского особняка на Никитском бульваре и выяснить, почему именно это место оказалось последним пристанищем для Гоголя.

Если хочется познакомиться с биографией Владимира Маяковского, можно посетить квартиру семьи поэта в Студенецком переулке. 26 ноября организаторы проведут лекцию "Маяковский. Без обмана". На встрече обсудят склонность поэта к мизофобии, его неблагонадежную репутацию, случаи арестов, а также другие подробности биографии.

Для любителей изобразительного искусства 28 ноября в галерее Александра Шилова проведут лекцию "Неповторимые образы природы". Гостям расскажут о жанре пейзажа и его значении в работах художника.

На следующий день, 29-го числа, здесь запланирован концерт "Счастье – выступать с оркестром". Гости смогут услышать молодых солистов с "Антонио оркестром".

Кроме того, в выставочном зале "Народные картины" галереи Ильи Глазунова можно посетить выставку "Вся жизнь – театр", которую приурочили к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей России. Посетители смогут увидеть работы художников-самоучек, посвященные выдающимся актерам XX столетия, театральному закулисью и не только.

В свою очередь, 29 ноября в Доме русского зарубежья пройдет праздничный концерт в честь 95-летия со дня рождения Микаэла Таривердиева. Для гостей исполнят знаменитые романсы и песни композитора, написанные на стихи Уильяма Шекспира, Николая Добронравова и Андрея Вознесенского, включая мелодии из кинолент "Адам женится на Еве", "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Семнадцать мгновений весны". Вторая часть программы будет посвящена моноопере "Ожидание", в основу которой легли фрагменты поэмы Роберта Рождественского "Монолог женщины".

"Пушкинская карта" – это госпрограмма, направленная на культурное просвещение молодых людей от 14 до 22 лет. Она помогает посещать культурные учреждения за счет средств федерального бюджета.



В науку – с головой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

21 и 22 ноября Музей космонавтики организует тематический квест. Маршрут игры пройдет через выставочные залы, где гостям предстоит выяснить, чем увлекаются и как отдыхают инженеры и космонавты. В ходе выполнения заданий участники будут изучать документы, личные вещи и фотографии.

Кроме того, в указанные выходные владельцы "Пушкинской карты", оформившие по ней билеты, получат шанс принять участие в специальном розыгрыше и получить подарки от музея. Для этого важно не забыть оставить свои контакты на специальном бланке и отдать его сотрудникам в фойе.

Также 22 ноября в 11:00 в кинозале музея состоится "Географический диктант" – ежегодная международная просветительская акция, которую проводит Русское географическое общество (РГО). Помимо этого, на протяжении дня в экспозиции "Над Луной" будет открыта площадка РГО, где гости смогут пообщаться с представителями организации и присоединиться к познавательным занятиям.

Кроме того, 22 и 29 ноября в музее-панораме "Бородинская битва" пройдет тематическая экскурсия "О доблести, о подвигах, о славе". Гостям покажут обмундирование и оружие русской и французской армий, а также полотна художников-баталистов. Затем посетители смогут посетить музей "Кутузовская изба", где 13 сентября 1812 года проходил знаменитый военный совет русских военачальников. Завершится программа прогулкой по парковой зоне мемориального комплекса.

На этой же площадке до 24 января будет открыта выставка, посвященная Джузеппе Дациаро – первому в Российской империи частному издателю. Его магазины эстампов и литографий работали в Варшаве, Париже, Санкт-Петербурге, Москве и даже упоминались в книгах Владимира Набокова и Льва Толстого. Основу экспозиции составляют литографии 1840–1850-х годов, которые выделяются художественной выразительностью и качеством печати.

В Государственном музее обороны Москвы до 17 декабря проходит выставка "Они отстояли Москву. 85 историй – 85 предметов", где каждый предмет отсылает к истории защиты столицы. В число экспонатов вошли конспект по столярному делу, медальон с образом Сергия Радонежского и другое.

Также Дарвиновский музей подготовил для посетителей насыщенную программу. До 22 ноября здесь можно увидеть серию графики "Жизнеописание Чарлза Дарвина" от художника Виктора Евстафьева (экспозиция "Перечитывая Дарвина"), а до 13 декабря работает проект "Мой любимый динозавр" палеоиллюстратора Андрея Полякова, который воссоздал облик древних гигантов в различных техниках.

Выставка "От яда до лекарства" будет открыта здесь же до 20 декабря. Экспозиция рассказывает об истории медицины через артефакты, среди которых следы ромашки и тысячелистника на зубах неандертальца, шумерские глиняные таблички и другое.

По "Пушкинской карте" также можно посетить площадки Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева и "Биокластер". Гости смогут заглянуть в павильон № 29 "Цветоводство и озеленение", где открыт музей ботаники "Флоратопия", оценить выставку "12 признаков живого" в павильоне № 31 "Геология" и изучить интерактивную экспозицию "Жужжащий мир" в павильоне № 28 "Пчеловодство".

Все подробности, касающиеся билетов и посещений мероприятий, можно найти на сайте "Мосбилет".

