Delfi: в Латвии предложили запретить автобусные перевозки в Россию

Министерство сообщения Латвии предложило запретить автобусные пассажирские перевозки в Россию, сообщает Delfi.

Журналисты напомнили, что уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Теперь же запрет планируется распространить на регулярные перевозки.

В латвийском ведомстве со ссылкой на данные Службы безопасности за 2025 год заявили, что транспортное сообщение с Россией и Белоруссией угрожает нацбезопасности. Кроме того, добавили в министерстве, любые возможности пересечения границы могут привести к вербовке граждан Латвии.

При этом в республике осознают, что запрет на автобусные перевозки приведет к убыткам перевозчиков. Например, из-за отмены рейсов Рига – Санкт-Петербург и Рига – Москва потери составят примерно 4 миллиона евро (343 миллиона рублей) в год.

Ранее латвийские власти рассматривали возможность полного разбора железнодорожных путей, ведущих в Россию. Президент страны Эдгар Ринкевич утверждал, что ситуация на границе остается напряженной, а разбор ж/д дороги является одним из возможных шагов для усиления безопасности республики.