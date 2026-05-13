Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:35

Политика
Главная / Новости /

Delfi: в Латвии предложили запретить автобусные перевозки в Россию

В Латвии предложили запретить автобусные перевозки в Россию

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Министерство сообщения Латвии предложило запретить автобусные пассажирские перевозки в Россию, сообщает Delfi.

Журналисты напомнили, что уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Теперь же запрет планируется распространить на регулярные перевозки.

В латвийском ведомстве со ссылкой на данные Службы безопасности за 2025 год заявили, что транспортное сообщение с Россией и Белоруссией угрожает нацбезопасности. Кроме того, добавили в министерстве, любые возможности пересечения границы могут привести к вербовке граждан Латвии.

При этом в республике осознают, что запрет на автобусные перевозки приведет к убыткам перевозчиков. Например, из-за отмены рейсов Рига – Санкт-Петербург и Рига – Москва потери составят примерно 4 миллиона евро (343 миллиона рублей) в год.

Ранее латвийские власти рассматривали возможность полного разбора железнодорожных путей, ведущих в Россию. Президент страны Эдгар Ринкевич утверждал, что ситуация на границе остается напряженной, а разбор ж/д дороги является одним из возможных шагов для усиления безопасности республики.

Читайте также


политикатранспортза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика