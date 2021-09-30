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Происшествия

16:04

Главред The Insider незаконно пересек российско-украинскую границу – ФСБ

происшествия

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Главный редактор The Insider (СМИ, выполняющее функции иноагента) Роман Доброхотов незаконно перешел границу с Украиной в обход контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что 1 августа он прибыл в расположенное вблизи российско-украинской границы село Колещатовка в Воронежской области, откуда пешком отправился на Украину, минуя КПП. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы").

По словам адвоката Юлии Кузнецовой, журналиста объявили в розыск. Последний ранее сообщал, что по делу о пересечении границы в его квартире и квартире его родителей прошли обыски.

В конце июля Минюст РФ включил в список зарубежных СМИ, выполняющих функции иноагента, юрлицо The Insider SIA, которое является администратором домена сетевого издания The Insider.

Спустя несколько дней в отношении главреда издания Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа: в одной из статей The Insider говорилось, что Минобороны РФ якобы "сливает" через последнего информацию о сбитом Boeing.

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