Песков ответил на вопрос о возможных изменениях в законе об иноагентах

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Говорить об изменениях в закон об иностранных агентах можно не раньше чем начнет работу новый созыв Госдумы. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дума же еще не заработала... <...> Как раз после того, как закончится формирование комитетов и так далее, тогда уже можно приступать к контактам, к обсуждению, к предложениям, которые были сформулированы", – приводит его слова РИА Новости.

На вопрос о том, не стоит ли ускорить процесс изменений по данному вопросу, представитель Кремля призвал набраться терпения, поскольку сам процесс позитивен именно с точки зрения обсуждения конкретных предложений, а не эмоциональных требований.

У Пескова также поинтересовались, не угрожает ли расширение списка иноагентов свободе слова в России. Тот ответил отрицательно, добавив, что все, кто попадает в этот список, вносятся в него в рамках закона за получение иностранных денег.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах отменять не будут, поскольку он помогает противостоять давлению на российские СМИ и попыткам влияния на российскую политику извне.