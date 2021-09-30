Песков ответил на вопрос о возможных изменениях в законе об иноагентах

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Говорить об изменениях в закон об иностранных агентах можно не раньше чем начнет работу новый созыв Госдумы. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дума же еще не заработала... <...> Как раз после того, как закончится формирование комитетов и так далее, тогда уже можно приступать к контактам, к обсуждению, к предложениям, которые были сформулированы", – приводит его слова РИА Новости.
На вопрос о том, не стоит ли ускорить процесс изменений по данному вопросу, представитель Кремля призвал набраться терпения, поскольку сам процесс позитивен именно с точки зрения обсуждения конкретных предложений, а не эмоциональных требований.
У Пескова также поинтересовались, не угрожает ли расширение списка иноагентов свободе слова в России. Тот ответил отрицательно, добавив, что все, кто попадает в этот список, вносятся в него в рамках закона за получение иностранных денег.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах отменять не будут, поскольку он помогает противостоять давлению на российские СМИ и попыткам влияния на российскую политику извне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: