Захарова заявила о невозможности отмены закона об иноагентах из-за давления Запада

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах в России не будет отменен, поскольку он помогает противостоять давлению на российские СМИ и попыткам влияния на российскую политику извне, сообщает "Газета.ру".

Дипломат опубликовала заметку с соответствующим заявлением на блог-платформе Telegraph на фоне инфографики Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, которая вышла 8 сентября и посвящена сравнению американского и российского законодательства об иностранных агентах.

"Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны", – подчеркнула Захарова.

Кроме того, она прокомментировала сравнение США законодательства двух стран и обратила внимание на "очередные попытки госдеповских структур подтасовать реальность выглядят крайне некомпетентно".

Ранее Захарова прокомментировала реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии о разрыве контракта по подлодкам. Она сравнила эту ситуацию с инициативой Парижа разорвать соглашение с Москвой на создание авианосцев "Мистраль".

