Против главреда The Insider завели дело о клевете

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Уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа возбудили против главреда The Insider Романа Доброхотова. Данная организация признана иноагентом в России.

"Возбуждено уголовное дело после статьи о том, что российское министерство обороны сливает информацию о сбитом Boeing через нидерландского журналиста", – рассказала РИА Новости адвокат Сталина Гуревич, которая представляет интересы Макса ван дер Верффа.

Несколько часов назад Доброхотов сообщал, что к нему домой пришли сотрудники полиции. По данным источника агентства, обыски связаны как раз с делом о клевете.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера проводятся обыски у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина и его журналистов.