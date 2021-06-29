У главреда и журналистов "Проекта" идут обыски по делу о клевете

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В рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера проводятся обыски у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина и его журналистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигурантки дела Марии Жолобовой Василия Кушнира.

"Обыски у Баданина, Жолобовой и других фигурантов идут по делу, возбужденному по статье "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации". Потерпевшим проходит предприниматель Илья Трабер", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко подозревают в причинении ущерба в размере 1,5 миллиона рублей возглавляемой им компании. Согласно информации следствия, Бондаренко выкупил по заниженной стоимости автомобиль компании.