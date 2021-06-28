Главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь" подозревают в причинении ущерба компании

21:14
Фото: stavropol.sledcom.ru
Генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко подозревают в причинении ущерба в размере 1,5 миллиона рублей возглавляемой им компании. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.
Согласно информации следствия, Бондаренко выкупил по заниженной стоимости автомобиль компании. У служебной Toyota Land Cruiser 200 в феврале 2019 года существенно увеличили пробег, при этом был сломан одометр автомобиля, а его стоимость уменьшилась.
"Через подставных лиц подозреваемый выкупил у компании указанный автомобиль за 890 тысяч рублей и передал своему отцу в постоянное пользование. В результате чего АО "Газпром газораспределение Ставрополь" причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В результате взаимодействия следователей и сотрудников краевого УФСБ возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Бондаренко задержали, проведен обыск по его месту жительства. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Ранее муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе была арестована до 13 августа по делу о мошенничестве. Решение вынес Хамовнический суд Москвы.
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