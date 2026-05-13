В ВОЗ заявили о риске перехода новых вирусов от животных к людям

В мире существует реальный риск перехода новых вирусов от животных к людям. Этому могут поспособствовать изменение климата и перемещение населения, сообщила глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес.

"Есть сотни таких вирусов, которые циркулируют в природе. Многие животные не имеют симптомов, они не болеют, они являются только резервуарами. Это угроза", – цитирует ее газета Pais.

Как отметила представитель организации, ее подразделение отслеживает более 100 заболеваний, которые могут передаваться от животных. Среди вирусов, переносимых комарами, ВОЗ наблюдает свыше 10 потенциально опасных патогенов.

Альварес добавила, что инцидент с круизным лайнером MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, продемонстрировал важность готовности к таким случаям.

Вспышку хантавирусной инфекции зафиксировали на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, в мае. В общей сложности ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

По мнению ученых, ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера, может стать 19 мая.

