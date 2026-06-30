Падчерица Ивана Урганта обвинила рэпера 9mice в абьюзе

Вокруг российского рэпера 9mice разгорелся скандал. Сразу несколько девушек публично обвинили его в абьюзе, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с инициативой проверить его творчество на пропаганду запрещенных веществ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Приглашаю в гости"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/9mice; legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на творчество рэпера 9mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев). Она сообщила в своих соцсетях, что направила обращение в МВД с просьбой проверить ряд его треков на предмет пропаганды наркотиков. Общественница подчеркнула, что пошла на такую меру "из-за многочисленных писем граждан".

В свою очередь, СМИ предположили, что повышенное внимание к рэперу связано с тем, что несколько девушек публично обвинили его в абьюзе. Косвенно это подтвердила и сама Мизулина, опубликовав еще один пост в соцсетях.

"Девушек, которые заявляют об угрозах и травле со стороны этого рэпера, а также о домогательствах к несовершеннолетним поклонницам, приглашаю в гости. Хочу лично поговорить, разобраться во всем и в случае необходимости оказать поддержку. Девочек обижать нельзя", – написала глава Лиги.

"Угрозы и запугивания – любимая тактика"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/e_ttg; 9mice

Ранее три девушки опубликовали посты в соцсетях, упомянув рэпера. В частности, высказалась падчерица шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которая несколько месяцев встречалась с 9mice. Роман начался осенью 2025-го, а завершился уже в начале 2026-го. Однако девушка заявила в соцсетях, что отношения были серьезными: они строили планы на будущее, начали жить вместе, думали о детях, Эрика даже познакомилась с родителями рэпера. При этом, еще будучи в отношениях, 9mice якобы давил на Кикнадзе, заставляя увеличить грудь. После расставания экс-возлюбленный и вовсе начал распускать о ней слухи в общих кругах, добавила девушка.





Эрика Кикнадзе падчерица Ивана Урганта Сейчас ты, взрослый мужик, распускаешь слухи про меня внутри московской тусовки? <...> Если я такая "талая" и "никому не нужная", тебе должно быть п***й на меня. А ты все ходишь и рассказываешь разные версии разным людям, какая я.

Другая экс-возлюбленная музыканта, дизайнер Режина Нтахомпогазе, заявила в своем телеграм-канале, что потеряла ребенка на фоне постоянного стресса в отношениях с рэпером.

"Он довел меня угрозами до выкидыша, а потом распустил слух, что я убила ребенка, и до сих пор говорит мне, что я несу на себе этот грех. А весь интернет считает, что я сделала аборт", – написала девушка.

Она также добавила, что "угрозы и запугивания – любимая тактика" рэпера. Кроме того, Режина рассказала, что, будучи в отношениях с ней, он переписывался с фанатками и просил прислать интимные фото, при этом поклонницы якобы были несовершеннолетними.

На тему высказалась и админ фан-аккаунта 9mice, заявив, что исполнитель жестко контролировал контент, выходящий на странице, и тоже угрожал.

"Ожидаемо, если мне начнут угрожать после этого поста, как обычно он и делал. Но знай, что теперь это все будет освещено публично", – написала девушка.

Сам рэпер пока не высказался по поводу скандала. Его нынешняя возлюбленная, экс-участница группы Serebro Катя Кищук, также хранит молчание, несмотря на то что подписчики просят ее прокомментировать ситуацию.