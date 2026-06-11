Психолог Кардиакос назвала главные правила переговоров о выплате алиментов

Столичные приставы составили портрет типичного неплательщика алиментов: это мужчины в возрасте от 39 до 50 лет, задолженность которых в среднем превышает 200 тысяч рублей. Почему некоторые родители отказываются осуществлять выплаты на ребенка и что с этим делать, разбиралась Москва 24.

Портрет неплательщика

Среднестатистическим неплательщиком алиментов в столице является мужчина от 39 до 50 лет, заявили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.





пресс-служба Главного управления ФССП по Москве Они составляют 89,9% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов.

При этом на долю женщин приходится 10,1% от общего числа нарушителей. Если сравнивать с прошлыми периодами, то годом ранее количество матерей среди должников составляло 8%, а в 2021 году этот показатель равнялся 9,5%. Также со временем изменился и возраст мужчин: год назад типичными должниками оказывались граждане от 38 лет до 41 года, тогда как в 2021 году в эту категорию чаще попадали в возрасте от 30 до 42 лет.

В ФССП также сообщили, что сейчас средняя сумма задолженности по одному делу о взыскании алиментов равна 246 тысячам рублей, что на 10% превышает прошлогодний показатель. Например, в 2025 году эта величина составляла 228 тысяч рублей, а в 2021-м фиксировалась на уровне 226 тысяч.

При этом 62,6% столичных неплательщиков имеют официальную работу и постоянный заработок. Остальная часть должников, которая составляет немногим более трети, работает неофициально, либо скрывает доходы, либо находится в поиске вакансий или имеет непостоянный заработок. Несмотря на это, показатели занятости в данной категории граждан растут: в 2025 году легально трудились 54%, а в 2021 году их доля равнялась 42%.

Всего с января по май 2026 года московские приставы взыскали на содержание детей 2 миллиарда рублей, превысив результат аналогичного периода прошлого года на 300 миллионов.

Договориться полюбовно

Если нет возможности договориться с неплательщиком (например, относительно размера выплат и сроков), следует обратиться в суд, рассказал Москве 24 адвокат Андрей Конышев.

"Шаги следующие: гражданин подает заявление на вынесение судебного приказа. При этом размер выплат зависит от количества детей. Если это один ребенок, взыскиваются алименты в размере 1/4 от всех видов дохода, на двух детей – 1/3, на трех детей и больше – 1/2", – объяснил адвокат.

Также прикладывается справка о зарегистрированных лицах, подтверждающая, что дети проживают с родителем. Таким образом, суд видит доказательство того, что несовершеннолетние находятся именно с тем, кто взыскивает алименты, добавил эксперт.





Андрей Конышев адвокат К тому же прикладываются копии свидетельств о рождении детей, паспорта самого заявителя и по возможности паспортные данные должника. Если последних нет, необходимо просить суд сделать запрос в паспортный стол или МВД. Делается это для того, чтобы избежать путаницы, поскольку существуют полные тезки, даже даты рождения совпадают.

Однако, если тот, кто должен платить алименты, не имеет официальной работы, потребовать от него деньги в долевом соотношении будет проблематично. В таком случае нужно подавать исковое заявление в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме (фиксированный размер выплат, который не зависит от уровня дохода), добавил адвокат.

Причем размер определяет тот, кто воспитывает детей, исходя из расходов на них. Поэтому необходимо собрать все чеки, квитанции и составить точный расчет затрат, подчеркнул Конышев.

В свою очередь, семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с Москвой 24 отметила, что добиться от второго родителя выплат без лишней конфронтации можно с помощью соблюдения нескольких правил.

"Первое – разговаривать не о бывшем браке, а о ребенке, выбрав позицию "Давай договоримся, как ты будешь помогать сыну или дочке?", – отметила психолог.

Второе правило – предлагать не абстрактную сумму, а более ясный сценарий. Например, если у мужчины непонятная ситуация с деньгами, это может быть его слабым местом. В таком случае женщине стоит определить время и периодичность выплат, например 2 раза в месяц по определенной сумме, рассказала Кардиакос.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Третье – нужно предлагать альтернативы. Задача – не обобрать отца до последней нитки, а выстроить понятную систему финансовых отношений касательно ребенка. Стоит дать три варианта: первый – в даты, установленные в судебном порядке, второй – наличными в определенных числах, третий – на карту в фиксированные дни.

Также необходимо письменное закрепление обязательств, например у юриста. Важно привязать договоренность о выплатах к конкретной выгоде. Например, говорить отцу ребенка: "Если мы найдем общий язык, у тебя не будет ограничений на выезд", объяснила психолог.

"Кроме того, не стоит обсуждать деньги в момент ссоры. Иначе будет очень крепкая ассоциативная связь "алименты – конфликты". Нужно говорить: "Давай решим конструктивно, у нас есть важный вопрос". Всегда стоит подсвечивать ответственность, но не стыдить человека, иначе он еще больше уйдет в отказ", – порекомендовала Кардиакос.

По ее словам, если разговоры оказываются сложными, можно обратиться за помощью к психологам, медиаторам или юристам. Посредник поможет не превратить споры в манипуляции. При этом нужно сразу обозначить границы: "Я готова обсуждать, но в спокойной форме. Если увиливание происходит, передаю это дело дальше в суд".





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Причин, почему мужчины не хотят платить алименты, может быть несколько. Например, после ухода из семьи некоторые перестают воспринимать себя как родителя, продолжающего участвовать в жизни ребенка, и начинают воспринимать себя как бывшего партнера, который закрыл отношения вместе с браком. Если расставание было болезненным, открывать эту дверь снова еще сложнее.

Специалист отметила, что также играет роль конфликт с бывшей женой. Любая выплата через мать воспринимается не как помощь ребенку, а как ее поддержка. И если мужчина в конфликте с бывшей, то не хочет этого делать. Включается месть, затягивание, наказание через алименты.

"Помимо этого, играют роль эмоциональная дистанция и истощение. Если родитель разошелся с ребенком на первом году жизни или даже до трех лет, он не успел привыкнуть к роли отца. Также может быть иллюзия, что с его задачей справится кто-то другой: несовершеннолетний как будто передается следующему партнеру", – рассказала эксперт.

При этом Кардиакос объяснила смещение возраст неплательщиков тем, что молодость продлилась до 35–40 лет, и детей заводят позже. Поэтому несознательному отцу может быть около 50, возникает желание пожить для себя.

В итоге в среднем несознательный плательщик является либо стареющим холостяком, либо большим ребенком, который сам хочет развлекаться и тратить на себя, либо уставшим от рутины, который желает включаться в содержание, заключила эксперт.

