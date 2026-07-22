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22 июля, 18:08

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Роман Каграманов извинился перед Дорой за шутку с Человеком-пауком

"Это очень травмирующий эпизод": что известно об инциденте с Дорой на фестивале в Москве

Организаторы VK Fest официально извинились перед певицей Дорой после неудачной шутки в ее адрес на сцене мероприятия. Свои извинения звезде принес и ведущий мероприятия – блогер Роман Каграманов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я не буду в этом участвовать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vanya_115__; legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Организаторы музыкального фестиваля VK Fest официально отреагировали на неприятную ситуацию, произошедшую с певицей Дорой на мероприятии. 19 июля ведущий, блогер Роман Каграманов сообщил, что для Доры приготовлен "эксклюзивный сеанс терапии", и пригласил на сцену, где стояла певица, актера в костюме Человека-паука. Однако в таком же наряде сталкер залез в квартиру звезды в 2025 году.

"Нет, я не знаю, что делать. Я не буду в этом участвовать, извините", – заявила Дора и покинула сцену.

Видео произошедшего появилось в социальных сетях и вызвало активные обсуждения.

"Люди действительно думают, что это смешно", "она правильно поступила", "а в чем шутка-то заключалась? В каком моменте должно было стать смешно?" – написали пользователи.

Днем 21 июля в группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте" появился пост с извинениями. Организаторы поблагодарили Дору за участие во всех днях фестиваля во всех городах, где он проводился.

"Команда фестиваля приносит извинения за неудачную шутку Даше и всем, кого могла задеть эта ситуация. Мы не приемлем сталкинг в любом его виде и не поддерживаем нарушение личных границ", – заявили представители мероприятия.

Роман Каграманов тоже извинился перед Дорой практически сразу после ее ухода со сцены. Инфлюенсер написал девушке личное сообщение, в котором объяснил свой поступок. Позднее скриншот диалога Роман опубликовала в личном блоге.

Прости меня! Я, честно признаться, не знал о ситуации, которая была у тебя в жизни, и, если бы был в курсе, я бы не допустил такого в сценарии.
Роман Каграманов
блогер

Дора в ответ приняла извинения от ведущего и добавила, что режиссер мероприятия якобы знал о ситуации, но все равно одобрил перфоманс.

"Мой менеджер пыталась остановить это безумие, но режиссер там всем дал полное добро, даже после ее слов. Просто это прям очень травмирующий эпизод, поэтому я так среагировала", – написала певица.

Пытался оставить послание

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mentaldora

Певица Дора столкнулась со сталкером в начале октября 2025 года. Поклонник певицы на протяжении долгого времени сначала писал ей в социальных сетях и присылал подарки, а затем решил оставить на ее окне любовное послание. Он выяснил, где живет девушка, купил костюм Человека-паука, спустился к ее окнам на десятом этаже и попал в помещение.

Дора позже в личном блоге призналась, что ситуация ее глубоко травмировала, так как в момент визита сталкера она легла спать.

Вчера в 23:00 ко мне в квартиру через окно проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась. В это время я уже спала. Признаться честно, пока рассказываю вам об этом, у меня до сих пор трясутся руки.
Дарья Шиханова
певица

При этом Дора подчеркнула, что во всей этой ситуации был только один забавный момент – это вид злоумышленника, но сама ситуация не показалась ей смешной.

"Сталкинг – это очень серьезная проблема, никогда не знаешь, что на уме у другого человека, тем более когда он предпринимает такие трудоемкие и опасные для жизни действия, чтобы достичь своей цели..." – написала исполнительница.

В итоге девушка успела вызвать полицию и сталкера задержали.

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