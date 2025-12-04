Влад Соколовский заявил, что его 3-летнего сына угрожают похитить

Певец Влад Соколовский и его супруга Ангелина Суркова пожаловались на угрозы, поступающие им уже несколько лет. Исполнитель предположил, что травлю устроили его бывшие фанатки. Подробности – в материале Москвы 24.

"Придется поплатиться его жизнью"

Фото: телеграм-канал Влад Соколовский VS-TEAM

Певец Влад Соколовский рассказал в своем блоге о жутких угрозах, поступающих в адрес членов его семьи. Музыкант приложил скриншоты сообщений, в которых злоумышленники писали, что его супруга, Ангелина Суркова, "будет облита серной кислотой", а также присылали ее фото и снимок их 3-летнего сына Дэвида, приклеенные на чужую могилу.

"Тебе придется поплатиться за все его жизнью. Ты зря думаешь, что теперь у тебя все наладилось. Не тут-то было", – было написано в одном из сообщений, к которому прикреплено фото сына пары, сделанное в поминальном формате.

Помимо этого, от неизвестных стали поступать угрозы, что Дэвид может быть похищен, когда пойдет на прогулку с няней или бабушкой. Также недоброжелатели присылали паре снимки дверей их квартиры.

Супруги отметили, что обращались в полицию, однако позднее решили придать ситуацию огласке. Они обратились к подписчикам и в СМИ с просьбой привлечь внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к их проблеме.





Влад Соколовский певец Нам очень важно, чтобы это дело дошло до Бастрыкина, чтобы Следственный комитет провел разбор, почему этим не занимаются полноценно, почему нас просто пускают по кругу и бесконечно объясняют нам, что это какие-то нестандартные истории, что это все в социальных сетях. Мы действительно чувствуем угрозу, у Лины было несколько нервных срывов по этому поводу, она ходила в клинику, это все зафиксировано. На самом деле просто мы больше не можем терпеть эту ситуацию и хотим как можно скорее наказать тех, кто причастен к этому.

Соколовский отметил, что предполагает, кто может писать им угрозы, но называть имен не стал.



По данным РЕН-ТВ, знаменитость и его семью могут преследовать бывшие фанатки, одна из которых страдала психическим расстройством. Ангелина также призналась, что, помимо прочего, на их адрес приходят странные доставки: шампуры или сырое мясо с кровью.

Спустя несколько часов после появления новостей Влад в своем блоге рассказал, что в СК взял ситуацию под контроль.

"Угроз не видим"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vs20

Адвокат семьи Соколовских Роман Хусяинов рассказал телеканалу Москва 24, что семья дважды обращалась в полицию с просьбой привлечь преследователей к ответственности.

"Однако результатом этих заявлений были постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Аргументы были следующие: мы угроз самих как таковых не видим в этих фотоснимках", – поделился юрист.

По его словам, вместе с Владом и Ангелиной они настаивали на проведении лингвистической экспертизы, чтобы доказать факт преследования и угроз. Помимо снимков, пара предоставила полиции заключение психологов о реакции Ангелины на происходящее. Кроме того, адвокат рассказал, что семья располагает фотографиями, доказывающими факт, что кто-то из злоумышленников смог проникнуть на территорию их "элитного жилого комплекса", где "достаточно строгий контрольно-пропускной режим".

Хусяинов добавил, что Соколовские несколько раз направляли жалобы в прокуратуру: там их удовлетворяли, однако "правоохранительные органы продолжали бездействовать".

Влад Соколовский женился на Ангелине Сурковой в 2022 году после рождения совместного сына Дэвида. Однако пышную свадьбу пара сыграла только два года спустя. У Соколовского также есть 8-летняя дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Супруги развелись в 2018 году после того, как исполнительница обвинила мужа в измене.