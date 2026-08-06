Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 19:21

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Курбан Омаров обратился к Бастрыкину после скандала вокруг супруги Валерии

"Это не расследование, это налет": подробности скандала с женой Курбана Омарова

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, обратился к председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в деле его нынешней жены Валерии. Девушка оказалась в центре публичного скандала из-за ее косметологической деятельности. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ни одной жалобы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zimamoscow

Предприниматель и экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров разместил в своих соцсетях видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он попросил разобраться в скандале, возникшем вокруг его нынешней жены Валерии, которая является косметологом.

1 августа в центре Москвы на Раушской набережной напротив Кремля трое взрослых мужчин заперли мою жену в кабинете, держали за руки, не давали выйти, у нее побои. И это не расследование, это налет. Я прошу вас дать этому правовую оценку.
Курбан Омаров
предприниматель

Он также показал фотографии, на которых на руке Валерии заметна ссадина, и заявил, что его жену "специально вогнали в стресс". Курбан отметил, что после разгоревшегося скандала пациенты его супруги выразили ей поддержку в Сети.

"За 4 года ни одного плохого случая и ни одной жалобы", – добавил он.

Омаров также отметил, что публичный скандал произошел из-за блогера, затем информацию подхватили СМИ.

"Человек с камерой пришел к моей супруге, запер ее в комнате, вогнал в стрессовую ситуацию, прокричал все, что ему нужно продать, снял ролик, и федеральный канал взял это в новость, не проверив ничего", – сказал Омаров, отметив, что пресса даже не попыталась связаться с ним, чтобы узнать позицию его и супруги.

Фото: Курбан Омаров с женой и детьми. instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zimamoscow

Бизнесмен также заявил, что в эпоху интернета любой блогер может снять контент в магазине, на детской площадке, на улице и выложить фрагмент, вырванный из контекста. В результате зрители будут "разбирать" и обсуждать героя ролика.

"Пранкеры, которые шутят над людьми на улицах, разоблачители, которые за один ролик ломают чужую жизнь, инфоцыгане, шаманы, экстрасенсы, которые вытягивают у людей последние деньги. И никто никогда не отвечает за это", – сказал Курбан.

Омаров выразил идею регулировать деятельность блогеров на законодательном уровне.

Почему в нашей стране до сих пор нет структуры, которая регулирует работу блогеров так же, как работу СМИ? Я готов лично участвовать в ее создании. Я блогер с 15-летним стажем, я считаю, что тот, кто выходит на миллионную аудиторию, обязан отвечать за свои слова перед законом, как отвечаю я.
Курбан Омаров
предприниматель

Он добавил, что решил придать ситуацию огласке не только ради своей жены, но и ради всех женщин, которых некому защитить. Бизнесмен подчеркнул, что на обидчиков Валерии были поданы заявления.

Скандал

1 из 3

Скандал разгорелся 3 августа. Блогер Марина Ильина, контент которой основан на разоблачениях косметологов и клиник эстетической медицины, заподозрила Валерию Омарову в некачественном предоставлении услуг.

"Оказалось, что Валерия продавала своим звездным клиентам услуги на паленом аппарате, выдавая его за оригинальный. Ни диплома врача, ни каких-либо документов на аппарат она предоставить не смогла, а вместо премиальной клиники мы увидели просто арендованные кабинеты", – написала в Марина в своих соцсетях.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ рассказал историю одной из клиенток Валерии, которая в начале июля 2026-го сделала у нее процедуру.

"Так как мы с Валерией работали в одном салоне красоты, при личной встрече я попросила ее о том, чтобы она мне сделала инъекцию ботулотоксина", – рассказала девушка.

По ее словам, вскоре ей потребовалась помощь медиков.

Меня госпитализировали, произошел отек Квинке. Он мог опуститься в гортань, я в любую минуту могла умереть. Я вышла из больницы и попросила у Валерии документы на препарат, но у нее их не оказалось.
пострадавшая

По словам журналистов, Валерия не ответила на вопросы о наличии медицинских дипломов и документов, заявив, что покажет все полиции.

Позже блогер Марина Ильина написала в своих соцсетях, что после съемок продюсеру телеканала начали поступать угрозы.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика