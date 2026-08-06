Курбан Омаров обратился к Бастрыкину после скандала вокруг супруги Валерии

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, обратился к председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в деле его нынешней жены Валерии. Девушка оказалась в центре публичного скандала из-за ее косметологической деятельности. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ни одной жалобы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zimamoscow

Предприниматель и экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров разместил в своих соцсетях видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он попросил разобраться в скандале, возникшем вокруг его нынешней жены Валерии, которая является косметологом.



Курбан Омаров предприниматель 1 августа в центре Москвы на Раушской набережной напротив Кремля трое взрослых мужчин заперли мою жену в кабинете, держали за руки, не давали выйти, у нее побои. И это не расследование, это налет. Я прошу вас дать этому правовую оценку.

Он также показал фотографии, на которых на руке Валерии заметна ссадина, и заявил, что его жену "специально вогнали в стресс". Курбан отметил, что после разгоревшегося скандала пациенты его супруги выразили ей поддержку в Сети.

"За 4 года ни одного плохого случая и ни одной жалобы", – добавил он.

Омаров также отметил, что публичный скандал произошел из-за блогера, затем информацию подхватили СМИ.

"Человек с камерой пришел к моей супруге, запер ее в комнате, вогнал в стрессовую ситуацию, прокричал все, что ему нужно продать, снял ролик, и федеральный канал взял это в новость, не проверив ничего", – сказал Омаров, отметив, что пресса даже не попыталась связаться с ним, чтобы узнать позицию его и супруги.

Фото: Курбан Омаров с женой и детьми. instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zimamoscow

Бизнесмен также заявил, что в эпоху интернета любой блогер может снять контент в магазине, на детской площадке, на улице и выложить фрагмент, вырванный из контекста. В результате зрители будут "разбирать" и обсуждать героя ролика.

"Пранкеры, которые шутят над людьми на улицах, разоблачители, которые за один ролик ломают чужую жизнь, инфоцыгане, шаманы, экстрасенсы, которые вытягивают у людей последние деньги. И никто никогда не отвечает за это", – сказал Курбан.

Омаров выразил идею регулировать деятельность блогеров на законодательном уровне.





Курбан Омаров предприниматель Почему в нашей стране до сих пор нет структуры, которая регулирует работу блогеров так же, как работу СМИ? Я готов лично участвовать в ее создании. Я блогер с 15-летним стажем, я считаю, что тот, кто выходит на миллионную аудиторию, обязан отвечать за свои слова перед законом, как отвечаю я.

Он добавил, что решил придать ситуацию огласке не только ради своей жены, но и ради всех женщин, которых некому защитить. Бизнесмен подчеркнул, что на обидчиков Валерии были поданы заявления.

Скандал

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Скандал разгорелся 3 августа. Блогер Марина Ильина, контент которой основан на разоблачениях косметологов и клиник эстетической медицины, заподозрила Валерию Омарову в некачественном предоставлении услуг.

"Оказалось, что Валерия продавала своим звездным клиентам услуги на паленом аппарате, выдавая его за оригинальный. Ни диплома врача, ни каких-либо документов на аппарат она предоставить не смогла, а вместо премиальной клиники мы увидели просто арендованные кабинеты", – написала в Марина в своих соцсетях.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ рассказал историю одной из клиенток Валерии, которая в начале июля 2026-го сделала у нее процедуру.

"Так как мы с Валерией работали в одном салоне красоты, при личной встрече я попросила ее о том, чтобы она мне сделала инъекцию ботулотоксина", – рассказала девушка.

По ее словам, вскоре ей потребовалась помощь медиков.





пострадавшая Меня госпитализировали, произошел отек Квинке. Он мог опуститься в гортань, я в любую минуту могла умереть. Я вышла из больницы и попросила у Валерии документы на препарат, но у нее их не оказалось.

По словам журналистов, Валерия не ответила на вопросы о наличии медицинских дипломов и документов, заявив, что покажет все полиции.

Позже блогер Марина Ильина написала в своих соцсетях, что после съемок продюсеру телеканала начали поступать угрозы.