20 февраля, 01:00

"Мослекторий": Олег Угольников – о влиянии атмосферы на человека

Тайны земной атмосферы: какое влияние оказывает атмосфера на человека, и как влияет на нее человек? Как сумерки помогают ученым изучать нашу планету? Что такое "удлинение рогов" и где его можно наблюдать?

Какие атмосферные явления, невидимые днем, видны в сумерки? Почему после заката небо над горизонтом такое темное, а наверху светлое? На каких планетах есть сумерки и как озон меняет цвет неба на закате?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Олег Угольников.

Мослекторий
