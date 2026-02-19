Рейсы задерживаются в аэропортах столицы из-за снегопада

Рейсы задерживаются в аэропортах Московского авиаузла из-за циклона "Валли". Руководитель пресс-службы Российского Союза туриндустрии Артур Абдюханов рекомендовал пассажирам следить за онлайн-табло.

При задержке рейса на 3 часа авиакомпания обязана предоставить напитки, на 5–6 часов – горячее питание. Юрист Оксана Артемова напомнила, что погодные условия не являются виной авиакомпании, поэтому убытки пассажирам не компенсируются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.