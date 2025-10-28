Столичная прокуратура обнаружила квартиру с горами мусора и животными

Проверяющие из столичной прокуратуры обнаружили горы мусора, насекомых и страдающих животных в квартире в жилом доме на улице 5-й Кожуховской, рассказали в пресс-службе ведомства.

Лефортовская межрайонная прокуратура проверила информацию о нахождении в квартире животных, сведения подтвердились. Собственница накопила большое количество мусора и игнорировала требования управляющей организации о необходимости уборки. Кроме того, с ней проживают 9 кошек, которые не были вакцинированы.

В результате женщине предъявлен иск о запрете содержания животных в жилом доме и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.

Ранее стало известно, что хозяин квартиры на юге Москвы создал антисанитарные условия в своем жилище. На протяжении семи лет он не убирает за собой, из-за чего в помещении стоит сильный неприятный запах. Кроме того, в квартире живут 11 кошек.

При этом беспорядок и грязь угрожают здоровью соседей, которые неоднократно подавали жалобы в управляющую компанию и другие службы.

