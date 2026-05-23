23 мая, 12:40

Спорт

В столице продолжается групповой этап "Кубка адмирала Ушакова" по хоккею

Фото: vk.com/gamehockey_rdhl

В столице продолжается региональное первенство по хоккею среди юниоров 2015–2016 годов – "Кубок адмирала Ушакова". Первые отборочные матчи в группе D состоялись 22 мая, передает Агентство "Москва".

По результатам Московская команда "Динамо-Солнцево-2" одержала одну победу и потерпела одно поражение. В первой игре динамовцы проиграли ХК "Майский" со счетом 0:16, но уже в следующем поединке они смогли взять верх над командой "Спартак-Орехово", обыграв ее со счетом 9:2.

В остальных матчах этой группы ХК "Липецк" потерпел поражения от "Олимпа" (1:3) и "Атланта" (1:8). "Олимп", в свою очередь, также уступил ХК "Майский" со счетом 1:6. Вместе с тем в игре между "Атлантом" и "Спартаком-Орехово" была зафиксирована крупная победа первой команды – счет составил 21:0.

Следующие матчи группы D запланировал 23 мая на ледовой арене "Южный лед", а финальная часть турнира состоится на площадках ЦСКА-Арены. Матчи плей-офф будут организованы 29–30 мая на Малой арене ЦСКА. Завершающими событиями турнира станут игра за третье место, шоу с участием легенд хоккея СССР, гала-матч, суперфинал и церемония награждения, которые пройдут 31 мая на Большой арене ЦСКА.

В субботу, 23 мая, в мегаполисе откроется новый сезон серии турниров по уличному баскетболу "Стритбаскет-тур". По столичным площадкам будет курсировать желтый автобус, который познакомит москвичей с одной из самых доступных разновидностей баскетбола – три на три.

Формат турнира позволяет смонировать корт за 90 минут в любом месте. Первая мобильная площадка появится рядом с фонтаном "Дружба народов" на ВДНХ.

