Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

В течение дня российский лидер провел около 11 часов на переговорах, встречах и протокольных мероприятиях. Рабочая программа стартовала в 11:00 по местному времени (06:00 по московскому) в Доме народных собраний в Пекине и завершилась там же около 22:00 (17:00 по московскому). Днем Путин ненадолго возвращался в предоставленную ему государственную резиденцию.

В аэропорту Шоуду для президента РФ организовали церемонию проводов. Как и во время встречи по прилете, в воздушной гавани выстроили роту почетного караула, а также группу китайских школьников и студентов. Они махали российскими и китайскими флажками.

Поездка была приурочена к 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В конце дня Путин и Си Цзиньпин в течение 1,5 часа беседовали за чаем.

Вместе с российским лидером в столицу Китая отправились вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Также в делегацию вошли 8 министров. Кроме того, президента сопровождали главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", "Росхима", "Новатэка", "Роснефти", "Газпрома", а также представители других крупнейших российских компаний и банков.

Председатель КНР на переговорах заявил, что нынешний высокий уровень отношений между странами достигнут благодаря общей решимости и работе над укреплением взаимного доверия и стратегического сотрудничества. Российский лидер, в свою очередь, выделил энергетику как основной двигатель экономического партнерства Москвы и Пекина.