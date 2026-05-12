12 мая, 15:35

Политика

Володин заявил, что приглашение Зеленского в Армению нельзя назвать дружественным шагом

Фото: kremlin.ru

Приглашение украинского президента Владимира Зеленского на саммит в Армению нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России или армянскому народу, заявил на своей странице в MAX спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что премьер Армении Никол Пашинян в преддверии Дня Победы созвал саммит, на который был приглашен "персональный гость" Пашиняна – глава "кровавого киевского режима".

При этом Володин отметил, что речь идет не о вопросе суверенности или вмешательства в дела стран, а о морали и порядочности. По словам спикера Госдумы, порядочность и мораль либо есть, либо ее нет.

"Сегодня для всех очевидным стал вопрос: как будут развиваться отношения после таких поступков Пашиняна? Ближе будут наши государства или дальше? Меньше будет напряжения в отношениях или больше? Скорее всего, второе. Невольно возникает параллель: именно так все начиналось на Украине", – резюмировал Володин.

На этом фоне армянский посол был вызван в МИД РФ. Тем не менее, как отметил политолог Илья Ухов, Ереван все еще рассматривается Москвой как союзник и участник Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В беседе с радио КП он отметил, что у РФ сегодня ограниченное количество инструментов влияния на Армению.

Несмотря на то что между странами фиксируется высокий уровень товарооборота, они не имеют общей границы. По словам Ухова, это сокращает возможности Москвы для давления и формирования политической повестки.

Эксперт указал, что в 2025 году армянский экспорт в РФ продолжал значительно превышать объемы поставок в Европейский союз. По мнению Ухова, происходящее в Армении крайне недопустимо для государства, которое состоит в ОДКБ и ЕАЭС. Учитывая ту экономическую поддержку РФ в сторону Армении, поступки Еревана воспринимаются как демонстративно недружественный шаг.

"Это наглый, я бы сказал, такой плевок в сторону России", – заявил Ухов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что в Москве хотели бы получить от Еревана разъяснения по поводу предоставления украинскому лидеру площадки для заявлений. Пресс-секретарь президента РФ назвал ненормальным, что Армения предоставляет Зеленскому площадку для русофобских высказываний.

