Новости

04 мая, 09:56

Происшествия

Около 30 кг марихуаны полиция изъяла на востоке Москвы

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полиция изъяла около 30 килограммов марихуаны на востоке Москвы. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

Правоохранители пресекли деятельность двух москвичей, которые подозреваются в покушении на сбыт крупной партии марихуаны. При этом один из задержанных с 2010 года находится в федеральном розыске по обвинению в наркоторговле.

Предварительно установлено, что злоумышленники на территории гаражно-строительного кооператива в столице организовали наркоплантацию. Ее они оборудовали специальным освещением и вентиляцией. Там же растение высушивалось и измельчалось.

В помещении также обнаружены приготовленная к сбыту марихуана, удобрения, оборудование и упаковочный материал. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка превышает 45 миллионов рублей. Его количества достаточно для производства порядка 6 тысяч разовых доз, указала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Домодедовской улице задержали мужчину с 114 свертками с мефедроном и другим наркотиком. В его смартфоне полицейские также нашли фотографию тайника, в котором позднее обнаружили еще 1 сверток. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен в СИЗО.

"Московский патруль": в Подмосковье пресекли работу нарколаборатории в дачном доме

