Столичный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Организация Telegram Messenger Inc. признана виновной в нарушении порядка блокировки информации и информационных ресурсов, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством.

Ранее по этой же статье КоАП РФ компанию оштрафовали на 7 миллионов рублей. Тогда претензии были связаны с неудалением информации, содержащей призывы к экстремистской деятельности, а также порнографию или наркотические средства.

Более того, к административной ответственности привлекли Google LLC. Корпорации предписали выплатить 15,2 миллиона рублей.