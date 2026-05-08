Учитель Меньшиков назвал маловероятным разрешение использовать ИИ на ЕГЭ

Разрешить выпускникам использовать искусственный интеллект на ЕГЭ по отдельным предметам предложили в Национальном родительском комитете. Как нововведение повлияет на объективность оценки знаний и подготовку к экзамену, разбиралась Москва 24.

"Без гаджетов априори невозможно"

Для более комфортной сдачи ЕГЭ по некоторым предметам – например информатике – стоит разрешить использовать искусственный интеллект (ИИ). Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал член попечительского совета Национального родительского комитета Петр Попов.

По его словам, умение находить нужные данные и применять ИИ может сыграть выпускникам на пользу.

"Если мы говорим об информатике или других информационных технологиях, без гаджетов достать данные априори невозможно. Более того, сейчас век ИИ, который может быть в перспективе очень востребован. Поэтому обладать знаниями и навыками пользования искусственным интеллектом, наверное, было бы очень полезно, в том числе ученикам, и использовать их при сдаче предметов", – пояснил он.





Петр Попов член попечительского совета Национального родительского комитета Но важно, чтобы было умение: когда человек знает много, но у него нет доступа к библиотеке, он может не иметь возможности сдать экзамен правильно. Когда ученик понимает, где достать данные, в этом и заключаются знания.

Кроме того, общественник предложил дать ученикам возможность пересдать предмет в том же году без учета предыдущих результатов, чтобы снизить уровень эмоциональной нагрузки детей.

"Это поможет не совсем подготовленным или подготовленным, но очень сильно переживающим. Известно, что учащиеся стрессуют в этот период", – добавил Попов.

Ранее для снижения напряжения у выпускников Рособрнадзор запретил досмотр школьников перед ЕГЭ. Инициативу поддержали в Минпросвещения.

В то же время глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия подходящей альтернативы. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества.

"Противоречивое предложение"

Учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков в разговоре с Москвой 24 отметил, что ИИ может быть очень эффективным в образовательных целях. Сами педагоги старательно развивают это направление и пытаются решить, как применять его на пользу ученикам.

"Но на экзаменах ИИ неуместен, поскольку важно проверять уровень знаний школьников, а не их умение задавать вопросы чату и переписывать ответы", – выразил мнение педагог.

По его словам, вероятность данного нововведения крайне мала в силу консервативности сферы образования.





Иван Меньшиков учитель математики, эксперт ЕГЭ Иногда бывает так, что необходимость изменений назрела, но до последнего меры не принимаются. Такие радикальные предложения в виде ИИ на экзаменах очень противоречивы, и их практически невозможно представить в ближайшее время.

По мнению учителя, для комфорта учащихся больше важны прозрачные критерии проверки заданий.

"Даже в математике нередки случаи, когда из-за особенностей оформления или нюансов, которые заранее невозможно предсказать, задание оценивается в 0 или не в максимальный балл. Критерии, к сожалению, закрыты: даже эксперты ЕГЭ получают их в день проверки с утра. Хотелось бы больше прозрачности, это всех очень беспокоит", – резюмировал эксперт.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подчеркнул, что в качестве справочной информации лучше подходят традиционные носители: бумажные справочники, учебники, методички, записи в тетрадях и лекции, а не ИИ.

"Если говорить о допуске к такому инструменту, как искусственный интеллект, или сервисам с его элементами, внутри них проблематично ограничить возможности пользователя, чтобы школьник не получил что-то большее. Например, готовый ответ или развернутое решение задачи", – рассказал он Москве 24.

С технической точки зрения существуют возможности, которые ограничивают отправку определенного рода запросов к ИИ. Но, по словам специалиста, некоторые учащиеся старших классов и выпускники, вероятно, обладают навыками и возможностями для обхода этих мер.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Поэтому теоретически попробовать такой подход на экзамене можно, но практически это будет не очень успешно. Если предоставляется доступ к ИИ, давайте допустим, что учащиеся смогут использовать его полностью, в том числе не так, как ожидается.

По мнению эксперта, эффективно ограничить ряд запросов при использовании искусственного интеллекта вполне реально на перспективу, если поставить такую задачу. Но для этого нужно дорабатывать системы и тренировать их на реальных примерах, заключил Ульянов.

