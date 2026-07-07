Платное обучение в театральных вузах "золотой пятерки" обойдется от 98 тыс руб в 2026 году

Театральные вузы "золотой пятерки" – одни из самых востребованных учебных заведений среди абитуриентов со всей России. Во сколько обойдется обучение в 2026–2027 годах и какие экзамены необходимо сдать, разбиралась Москва 24.

"Золотая пятерка"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

ГИТИС, Школа-студия МХАТ, ВГИК, Театральный институт имени Бориса Щукина и Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина составляют "золотую пятерку" главных театральных вузов страны. Для поступления в любое из этих учебных заведений абитуриентам необходимо предоставить результаты ЕГЭ и пройти очные испытания творческого конкурса.

Приемная кампания на 2026/2027 учебный год предусматривает обязательную сдачу госэкзаменов по литературе и русскому языку. Например, в ГИТИСе минимальные проходные баллы по предметам составляют от 43 до 65 в зависимости от выбранного направления. Во ВГИКе – от 41, а в Театральном институте имени Бориса Щукина – от 50.

Стоимость обучения в вузах также различается. В ГИТИСе на очном бакалавриате она составляет от 550 тысяч рублей в год, на специалитете – от 672 тысяч рублей, а на заочной форме – от 195 тысяч рублей. Во ВГИКе год учебы на дневном отделении обойдется от 700 тысяч рублей, в то время как за заочный формат придется заплатить от 98 тысяч. В Театральном институте имени Бориса Щукина очная форма стоит от 709 тысяч рублей, заочная – от 171 250 рублей. В свою очередь, в Щепкинском училище стоимость очного обучения составляет 640 тысяч, а в МХАТ – 590 тысяч в год за бакалавриат и от 590 тысяч за специалитет.

Помимо успешной сдачи ЕГЭ, абитуриенты проходят творческое испытание. Обычно оно подразумевает самостоятельное разучивание наизусть нескольких фрагментов из литературы, а также импровизационное исполнение простых сценических этюдов. Помимо этого, обязательным условием является знание определенных классических произведений, о которых могут спросить на собеседовании.

При этом, как рассказал телеканалу Москва 24 актерский наставник Артем Давыдов, на вступительном творческом экзамене необходимо вести себя естественно.





Артем Давыдов актерский наставник В первую очередь, при поступлении в театральный ищут не подготовленных людей, а что-то новое. Как говорится: "Все в театре было – вас не было". Любое выступление на сцене, любой приход комиссии – это знакомство с людьми.

В свою очередь, театральный журналист, автор телеграм-канала "Слово Славы" Вячеслав Герасимчук отметил в разговоре с Москвой 24, что все ведущие деятели театра, так или иначе, либо преподают, либо учились в вузах "золотой пятерки".

"Поэтому некоторая кастовость в наиболее крупных театрах, безусловно, присутствует. И определенные театры, например, берут выпускников только определенных вузов. Например, из Театрального института имени Бориса Щукина, как правило, идут в театр Вахтангова", – рассказал эксперт.

Чтобы обучение в таких учреждениях благоприятно повлияло на карьеру, нужно прикладывать усилия, обладать талантом – без этого ничего не получится, подчеркнул журналист.





Вячеслав Герасимчук театральный журналист, автор телеграм-канала "Слово Славы" Но, с другой стороны, для одаренных ребят, которых, собственно, и отбирают, это действительно возможность получить универсальные навыки плюс выбрать себе наставника.

При этом не все студенты обязательно станут артистами и режиссерами: они получат опыт ораторского искусства, умения держаться на публике, которые пригодятся и в других жизненных сферах, подчеркнул Герасимчук.

Стать мультипрофессионалом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Старший преподаватель факультета новых направлений сценических искусств в ГИТИСе, кафедра саунд-драмы, Алина Гударева рассказала Москве 24, что "золотая пятерка" вузов отличается от остальных тем, что в них собраны уникальные преподаватели.

"В частности, ГИТИС – это прежде всего система мастерских, и каждый мастер (преподаватель) по-своему выстраивает процесс обучения. Также многое зависит от факультета и кафедры. Недавно в институте появились новые направления: здесь начали преподавать драматургию и звукорежиссуру. Вуз готовит специалистов любого профиля, которые нужны для театра, – в этом его уникальность", – объяснила эксперт.

При этом в каждом из вузов "пятерки" есть традиция и преемственность. Например, педагоги ГИТИСа учились лично у Марии Иосифовны Кнебель, которая преподавала на режиссерском факультете, или связаны с ней через одно рукопожатие. Это простой пример, который доказывает преемственность и традиции, рассказала Гударева.





Алина Гударева старший преподаватель факультета новых направлений сценических искусств в ГИТИСе, кафедра саунд-драмы Также уникальна система набора. Например, ГИТИС и другие учреждения из "пятерки" набирают студентов по творческому конкурсу, а не по ЕГЭ. Это сказывается на качестве обучения – ребята, которые учатся, строго отобраны. Абитуриенты понимают, куда идут, и хорошо готовятся. Само прохождение творческого конкурса уже в каком-то смысле обучение, потому что педагоги внимательно смотрят и даже в некоторых случаях дают рекомендации.

Эксперт добавила, что на факультете новых направлений сценических искусств обучают мультиинструменталистов и мультиартистов, которые могут абсолютно все.

"Наши выпускники играют на нескольких музыкальных инструментах, у них есть звукорежиссура как предмет. Система обучения построена так, что ребята могут сами выставить свет и звук, организовать театр", – отметила преподаватель.

При этом абитуриенты "пятерки" понимают, что для поступления нужно большое желание, которое "сносит" стены. Плюс способность воспринимать и слышать, что тебе говорят, пластичность и одаренность. Помимо этого, человек должен обладать темпераментом – это главное сокровище для артиста, заключила Гударева.