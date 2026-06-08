Тысячи туристов не могут покинуть Сочи из-за задержек авиарейсов

Тысячи пассажиров не могут вылететь из аэропорта Сочи из-за транспортного коллапса, который продолжается с 5 июня. Ограничения на работу авиагавани вводились в целях безопасности и за это время несколько раз частично снимались и возобновлялись. На фоне ограничений были задержаны десятки рейсов.

Представители аэропорта сообщили, что воздушная гавань постепенно возвращается к штатному режиму работы и функционирует по фактическому расписанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.