Росавиация назвала незначительным влияние закрытия аэропортов юга РФ на пассажиропоток

Временная приостановка работы аэропортов на юге России лишь незначительно повлияла на пассажиропоток, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с журналистами в кулуарах конференции ЦИПР.

"Пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена", – цитирует его ТАСС.

Сразу 13 аэропортов страны временно приостанавливали свою работу 8 мая. Это произошло из-за попадания БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

Ограничения коснулись воздушных гаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Сначала сообщалось, что полеты на юг страны были остановлены до 12 мая, но уже в тот же день документ о невозможности полетов на юг России отменен.

В итоге авиасообщение в регионе удалось полностью восстановить лишь 10 мая. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита.

