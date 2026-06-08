Движение на участке трассы А107 перекроют в Одинцовском округе с 8 июня

С 8 июня в Одинцовском городском округе перекроют движение транспорта на участке трассы А107. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Ограничения продлятся до 11 июня: с 09:00 8 июня до 22:00 11 июня. Будет закрыт переезд между станциями Хлюпино и Скоротово для проведения ремонтных работ на перегоне Голицыно – Звенигород.

В это время движение автомобилей будет осуществляться по ЦКАД. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.