Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июня

Давка произошла в центре Москвы из-за бесплатной косметики

Пожар на складе с текстилем в Подмосковье локализовали

Давка произошла на Новом Арбате из-за раздачи бесплатной косметики

Перевозчик изменил график движения поездов из Крыма после атаки БПЛА

Склад с текстилем загорелся в подмосковном Дзержинском

Пожарные организовали проливку сгоревшего спортзала в Мытищах

Багаж из атакованного БПЛА поезда доставят на вокзал Симферополя

Спортзал сгорел в Мытищах

В Мытищах потушили пожар на площади 800 "квадратов"

Три машины столкнулись на МКАД возле развязки с Алтуфьевским шоссе. В результате пострадали один человек, ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время он находится в больнице.

Температура воды в Москве-реке достигла отметки в плюс 20 градусов. Такие же значения фиксируются в море в районе Сочи, сообщили в Гидрометцентре России. По прогнозам синоптиков, 9 июня воздух может прогреться до 27 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПобществопогодагородвидеоАлексей Лазаренко

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика