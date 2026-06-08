Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июня

Три машины столкнулись на МКАД возле развязки с Алтуфьевским шоссе. В результате пострадали один человек, ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время он находится в больнице.

Температура воды в Москве-реке достигла отметки в плюс 20 градусов. Такие же значения фиксируются в море в районе Сочи, сообщили в Гидрометцентре России. По прогнозам синоптиков, 9 июня воздух может прогреться до 27 градусов.

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