Акция "Россия – это мы" прошла в парке "Надежда" на юго-западе Москвы. Ее инициатором выступил военный врач, заместитель начальника филиала госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия" Дмитрий Назаров.

Участники акции реализовали эффектную и амбициозную задумку. Они взяли в руки 89 табличек с гербами субъектов страны, после чего перевернули их, образовав триколор, а также торжественную надпись: "Вместе мы – Россия!".

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