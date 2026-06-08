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08 июня, 20:45

Общество

Акция "Россия – это мы" прошла в парке "Надежда"

Акция "Россия – это мы" прошла в парке "Надежда"

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Акция "Россия – это мы" прошла в парке "Надежда" на юго-западе Москвы. Ее инициатором выступил военный врач, заместитель начальника филиала госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия" Дмитрий Назаров.

Участники акции реализовали эффектную и амбициозную задумку. Они взяли в руки 89 табличек с гербами субъектов страны, после чего перевернули их, образовав триколор, а также торжественную надпись: "Вместе мы – Россия!".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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