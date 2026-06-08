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Новости

08 июня, 21:15

Происшествия

Давка произошла в центре Москвы из-за бесплатной косметики

Давка произошла в центре Москвы из-за бесплатной косметики

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Давка произошла в центре Москвы из-за бесплатной косметики. Ради нее на Арбате собрались сотни человек.

Акцию анонсировал один из брендов. По словам очевидцев, подарки закончились в первые пару минут, никакой организации не было. При этом в толпе многим становилось плохо от духоты и тесноты. На место приехали машины скорой помощи и медицины катастроф, Росгвардия и полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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