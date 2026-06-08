Первый участок Рублево‑Архангельской линии метро планируют открыть осенью

Первый участок новой Рублево‑Архангельской линии московского метро планируют открыть осенью. В его состав войдут станции "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Также на линии будут задействованы уже достроенные станции Большой кольцевой линии "Деловой центр" и "Шелепиха".

Как отметил генеральный директор компании-подрядчика Сергей Кидяев, новый участок поможет разгрузить как развивающиеся территории района "Москва-Сити", так и кварталы Северо-Западного административного округа.

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