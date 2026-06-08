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08 июня, 14:30

Экономика

"Деньги 24": российский автопром рассчитывает выйти на выпуск 2,5 млн машин в год

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К 2035 году производство автомобилей в России может достичь 2,5 миллиона машин в год. Такие планы озвучили в министерстве промышленности и торговли.

Это почти в три раза больше текущих показателей и выше исторического максимума, который был зафиксирован в 2012 году на уровне 2,23 миллиона автомобилей. По итогам 2025 года в России было выпущено около 850 тысяч автомобилей.

При этом стоимость новых автомобилей продолжает расти. В апреле 2026 года средняя цена автомобиля российской марки составила 2,04 миллиона рублей, а китайской марки – 4,06 миллиона рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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