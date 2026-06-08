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08 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": заседание пройдет по делу об ограблении пассажиров в Шереметьево

"Московский патруль": заседание пройдет по делу об ограблении пассажиров в Шереметьево

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Первое заседание по делу об обмане и ограблении пассажиров в аэропорту Шереметьево пройдет в скором времени. В основном фигуранты искали жертв среди бойцов, которые возвращались домой из зоны специальной военной операции.

В банде было несколько групп людей, в том числе зазывалы и таксисты. Они отвозили военных за 50, 70 и 120 тысяч рублей. При этом через приложение такси стоило пару тысяч максимум. Если кто-то не хотел платить, злоумышленники начинали угрожать.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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