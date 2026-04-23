"Московский патруль": полиция задержала лжериелтора за ограбление жительницы столицы

Столичные полицейские задержали лжериелтора, который ограбил женщину прямо во время просмотра квартиры.

Москвичка хотела продать недвижимость в Чапаевском проезде, когда с ней связался неизвестный мужчина и представился риелтором. Во время просмотра жилья он зашел в одну из комнат и украл наручные часы стоимостью более 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

