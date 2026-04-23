23 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала лжериелтора за ограбление жительницы столицы
Столичные полицейские задержали лжериелтора, который ограбил женщину прямо во время просмотра квартиры.
Москвичка хотела продать недвижимость в Чапаевском проезде, когда с ней связался неизвестный мужчина и представился риелтором. Во время просмотра жилья он зашел в одну из комнат и украл наручные часы стоимостью более 2 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Подробнее – в программе "Московский патруль".