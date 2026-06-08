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08 июня, 23:30

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Итоговый форум "Единой России" пройдет в Москве 9 июня

Итоговый форум "Единой России" пройдет в Москве 9 июня

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Во вторник, 9 июня, в Москве пройдет итоговый отчетно-программный форум "Единой России". Главной темой станет совершенствование цифровых сервисов и развитие механизма предоставления электронных государственных услуг.

В мероприятии примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Александр Новак, а также губернаторы регионов, ветераны СВО, предприниматели, общественники и представители профильных министерств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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