08 июня, 23:30Город
Итоговый форум "Единой России" пройдет в Москве 9 июня
Во вторник, 9 июня, в Москве пройдет итоговый отчетно-программный форум "Единой России". Главной темой станет совершенствование цифровых сервисов и развитие механизма предоставления электронных государственных услуг.
В мероприятии примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Александр Новак, а также губернаторы регионов, ветераны СВО, предприниматели, общественники и представители профильных министерств.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.