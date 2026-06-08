Национальную премию ТЭФИ вручили в Москве. Впервые в ее истории голосование жюри проходило в режиме реального времени.

В состав жюри вошли 17 человек. Премию вручали в категории "Информационное и общественно-политическое вещание", а также номинантам в сфере развлекательного телевидения. Среди награжденных оказались проекты телеканала "Россия". Статуэтку получил ведущий Дмитрий Киселев, а лучшим интервьюером признан Павел Зарубин с фильмом "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

