В Москве наградили победителей премии "Русский Детектив"

В Москве в рамках масштабного книжного фестиваля "Красная площадь" наградили победителей премии "Русский Детектив".

В VI сезоне автором года назвали Тимура Суворкина с книгой "Проклятие дома Грезецких", открытием года стал Игорь Евдокимов с произведением "Тайный архив Корсакова", а лучшим детективом выбрали книгу "Дорога на Голгофу" Алексея Заревина и Алексея Якушкина. Всего наградами отметили победителей в 10 литературных номинациях.

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