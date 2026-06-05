Реконструкции сражений разных эпох покажут на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Фестиваль "Времена и эпохи" состоится в Москве с 10 по 14 июня. Посетители смогут увидеть масштабные реконструкции сражений разных эпох – от Древней Руси и Отечественной войны 1812 года до событий Первой мировой войны.

Фестиваль станет частью масштабного проекта "Лето в Москве", который объединяет более 500 площадок по всему городу и продлится до сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.