08 июня, 20:30Мэр Москвы
Собянин поздравил москвичей с Днем социального работника
Сергей Собянин поздравил москвичей в своем канале в МАХ с Днем социального работника. Как отметил мэр столицы, за последние годы в городе сформировали современную и эффективную систему социальной защиты.
Москва первой в стране открыла Социальное казначейство, создала Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Также в столице реализуется проект "Московское долголетие".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.