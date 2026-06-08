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08 июня, 20:30

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем социального работника

Собянин поздравил москвичей с Днем социального работника

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Сергей Собянин поздравил москвичей в своем канале в МАХ с Днем социального работника. Как отметил мэр столицы, за последние годы в городе сформировали современную и эффективную систему социальной защиты.

Москва первой в стране открыла Социальное казначейство, создала Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Также в столице реализуется проект "Московское долголетие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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