Собянин поздравил москвичей с Днем социального работника

Сергей Собянин поздравил москвичей в своем канале в МАХ с Днем социального работника. Как отметил мэр столицы, за последние годы в городе сформировали современную и эффективную систему социальной защиты.

Москва первой в стране открыла Социальное казначейство, создала Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Также в столице реализуется проект "Московское долголетие".

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