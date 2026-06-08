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08 июня, 19:30

Культура

В кинопарке "Москино" сняли более 250 фильмов

В кинопарке "Москино" сняли более 250 фильмов

Более 250 картин сняли в кинопарке "Москино" в Москве

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В кинопарке "Москино" уже снято более 250 картин. Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы, отметив, что по стоимости съемочного дня столица может конкурировать с другими мировыми центрами киноиндустрии.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры Алексея Фурсина, одним из важных направлений является привлечение международных кинокомпаний для съемок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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