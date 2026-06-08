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08 июня, 23:00

Транспорт

Новые причалы включат в четвертый маршрут речного транспорта Москвы до конца года

Новые причалы включат в четвертый маршрут речного транспорта Москвы до конца года

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Новый маршрут речного электротранспорта соединил три района Москвы

До конца года на четвертом маршруте регулярного речного электротранспорта Москвы появятся еще два причала – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды".

С запуском нового маршрута общая протяженность регулярных речных маршрутов достигла почти 34 километров. Электросуда интегрированы в систему городского транспорта, поэтому оплатить поездку можно так же, как в метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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