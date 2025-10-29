Мужчина застрял в ванне на пять дней в Новосибирске

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Новосибирске мужчина застрял в ванне на пять дней. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

По данным организации, мужчина застрял в ванне из-за лишнего веса. Ему на помощь пришли сотрудники экипажа "Вега-2" по вызову врачей скорой помощи.

Спасатели вызволили мужчину из ванны и передали врачам, так как из-за длительного нахождения в одном положении у него образовались пролежни.

В МАСС указали на важность адаптации жилья для людей с ограниченной подвижностью. Спасатели отметили, что такие случаи происходят нередко. Они предложили установить спецоборудование в ванной комнате или оборудовать душевую кабину, чтобы обезопасить свою жизнь.

Ранее врачи спасли руку 10-летнего мальчика, в которой застрял металлический карабин. Травма была получена в результате несчастного случая. Ребенок упал с качелей, а в сгиб локтевого сустава глубоко вошел посторонний предмет.

Для того чтобы вытащить часть качели, были вызваны сотрудники МЧС, которые использовали гидравлические ножницы и циркулярную пилу. После мальчика доставили в отделение травматологии. Врачу удалось извлечь все осколки, не задев важные структуры предплечья. Спустя время ребенка выписали из стационара.

