Актер Юра Борисов сыграет Гамлета на сцене МХТ имени Чехова в новом сезоне

Актер Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке МХТ имени А. П. Чехова. Ее премьера пройдет в мае, рассказал худрук театра Константин Хабенский.

По его словам, всего в новом сезоне должно состояться 9 премьер. Первой из них станет постановка "Кабала святош" по пьесе Михаила Булгакова, в которой на сцену театра выйдет народный артист России Николай Цискаридзе под псевдонимом Максим Николаев. В феврале 2026 года театр покажет спектакль "Дон Кихот".

Во второй половине сезона стартуют репетиции постановки "Живой труп" по пьесе Льва Толстого. Хабенский отметил, что с режиссером еще проводятся переговоры, а роль Протасова уже получил Филипп Янковский. В ноябре на Малой сцене пройдет спектакль "Идиоты" по роману Федора Достоевского, а в декабре зрители смогут увидеть постановку "Школа для дураков" по произведению Саши Соколова.

В марте запланирована премьера спектакля "Похороните меня за плинтусом" по повести Павла Санаева в постановке Филиппа Гуревича. В июне Максим Меламедов представит спектакль "Коля Красоткин" по главе "Мальчики" из романа Достоевского "Братья Карамазовы". Кроме того, на Новой сцене поставят спектакль по мотивам повести Николая Гоголя "Вий". Как указал Хабенский, постановка создается специально для обладателей Пушкинской карты.

Помимо этого, в рамках проекта театра "Артхаб" планируется и спектакль "Сонеты" Шекспира.

"Я очень надеюсь, что в ноябре мы доведем это до ума, и у нас получится полноценный спектакль по сонетам Шекспира, как говорил Олег Павлович (Табаков. – Прим. ред.), который не стыдно будет показывать за деньги", – отметил Хабенский.

Он также указал, что 26 октября театр отметит день рождения. В этот день состоится вечер памяти, посвященный 90-летию Табакова. По этому случаю в МХТ создали сценическую версию документального цикла "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах" от Анатолия Смелянского и Алексея Шемятовского.

"Хочу вам напомнить, что одна из важнейших сторон деятельности нашего театра, может быть вы не знаете, но это уже не один год, идет эта благотворительность. Мы знакомим зрителей с теми фондами, которые ведут и поддерживают наши актеры", – подчеркнул Хабенский, уточнив, что в этом году к проекту добавится фонд "Природа и люди".

В 2022 году в репертуар МХТ был включен благотворительный спектакль "Поколение в Маугли", собравший более 50 миллионов рублей. Худрук театра рассказал, что в прошлом году спектакль попал в золотой фонд театральных постановок страны.

Хабенский также упомянул гастроли труппы театра. В новом сезоне в Красноярске покажут "Соню-9", в Астрахани – "Дуэль", в Сыктывкаре – "Пролетного гуся", в Магнитогорске – спектакль "Дом", в Саратове – "Историю любви", в Нижнем Новгороде – "Трех сестер", "Пролетного гуся", в Санкт-Петербурге – "Историю любви".

Более того, продолжаются и обменные гастроли с Большим драматическим театром имени Г. А. Товстоногова и Александрийским театром, где в апреле покажут "Жизель ботаническая", "Жил. Был. Дом", "Восемь разгневанных женщин", "Кабала святош", "Старший сын", "Винни-Пуховские чтения" и "Осень".

Хабенский добавил, что МХТ продолжает сотрудничать с "Росатомом", а также будет провожать космонавтов и встречать их на спектаклях.

Осенью с помощью сервиса "Мосбилет" можно будет посетить премьеры шести спектаклей. Он позволяет приобрести билеты на любые мероприятия в городских культурных учреждениях без дополнительных наценок и комиссий как для личного пользования, так и в качестве подарка. Для посещения мероприятия достаточно предъявить контролеру QR-код цифрового билета.