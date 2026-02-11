Spiegel: ФРГ планирует назначить нового посла в РФ

Фото: depositphotos/mikdam

Германия планирует сменить посла в России Александра Ламбсдорфа. На его пост могут назначить действующего посла ФРГ в Мексике Клеменса фон Гетце. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

В свою очередь, Ламбсдорф возглавит немецкую дипмиссию в Израиле после того, как посол ФРГ в Тель-Авиве Штеффен Зайберт выйдет на пенсию по выслуге лет. Всего в ходе предстоящей летней ротации могут быть переназначены 7 послов Германии, в том числе в Пекине и Дели.

Очередная ротация дипломатов была согласована в правящей коалиции и правительстве ФРГ.

В январе МИД Германии выслал сотрудника посольства России из-за подозрений в шпионаже. По данным СМИ, под санкции подпал военный атташе посольства в Берлине.

Российский МИД предупредил об ответных действиях и выразил сожаление, что германская сторона взяла курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого "явно надуманные предлоги".

В начале февраля Россия объявила дипломатического представителя посольства ФРГ в Москве персоной нон грата. В МИД РФ подчеркнули, что выдвинутые Германией обвинения российского дипломата в разведдеятельности были безосновательными и сфабрикованными.