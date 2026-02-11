Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:45

Политика
Главная / Новости /

Spiegel: ФРГ планирует назначить нового посла в РФ

Германия планирует сменить посла в России – СМИ

Фото: depositphotos/mikdam

Германия планирует сменить посла в России Александра Ламбсдорфа. На его пост могут назначить действующего посла ФРГ в Мексике Клеменса фон Гетце. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

В свою очередь, Ламбсдорф возглавит немецкую дипмиссию в Израиле после того, как посол ФРГ в Тель-Авиве Штеффен Зайберт выйдет на пенсию по выслуге лет. Всего в ходе предстоящей летней ротации могут быть переназначены 7 послов Германии, в том числе в Пекине и Дели.

Очередная ротация дипломатов была согласована в правящей коалиции и правительстве ФРГ.

В январе МИД Германии выслал сотрудника посольства России из-за подозрений в шпионаже. По данным СМИ, под санкции подпал военный атташе посольства в Берлине.

Российский МИД предупредил об ответных действиях и выразил сожаление, что германская сторона взяла курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого "явно надуманные предлоги".

В начале февраля Россия объявила дипломатического представителя посольства ФРГ в Москве персоной нон грата. В МИД РФ подчеркнули, что выдвинутые Германией обвинения российского дипломата в разведдеятельности были безосновательными и сфабрикованными.

Читайте также


политика

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика