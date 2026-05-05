Mirror: мужчина в Ирландии притворился наркобароном и изнасиловал школьницу

05 мая, 09:57

Мужчина в Ирландии притворился наркобароном и изнасиловал школьницу

Мужчина в Ирландии притворился наркобароном и изнасиловал школьницу, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mirror.

26-летний Крейг О'Коннелл представился наркобароном 16-летней девочке и обвинил ее в том, что его якобы задержали с запрещенными веществами на сумму 12 тысяч евро по ее вине. После этого он изнасиловал подростка, пообещав, что если она не вступит с ним в интимную связь, то к ней домой придут "члены банды" и убьют всю ее семью.

Школьница решила, что у нее нет выбора, и согласилась прийти к О'Коннеллу. Тот, в свою очередь, записал половой акт на видео и начал вымогать у девочки деньги. Кроме того, он угрожал ее бывшему парню.

В результате суд приговорил злоумышленника к 17 годам колонии. В ходе вынесения приговора учитывалось его криминальное прошлое.

Ранее сообщалось, что "пожарный года" в США десятки раз изнасиловал девочку-подростка. По версии следствия, он принуждал жертву к сексу с января 2022 по январь 2023-го, когда они находились вместе на пожарной станции. Он заявил девочке, что "изнасилует ее и сделает что-то с ее родителями", а также "убьет ее", если она расскажет об их отношениях.

