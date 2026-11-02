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02 ноября, 16:08

Политика

Иван Носков покинет пост мэра Самары с 1 декабря

Фото: телеграм-канал "Иван Носков"

Мэр Самары Иван Носков покинет свой пост с 1 декабря из-за перехода на новую работу. Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании правительства, передает ТАСС.

"До 1 декабря Иван Николаевич продолжает работать с нами, далее переходит на повышение", – сказал глава региона.

По его словам, в ноябре город будет работать в прежнем режиме, пока не обретет нового мэра. Кандидата на этот пост представят отдельно. Исполнять обязанности главы Самары будет первый заместитель Михаил Малыхин.

Ранее народное собрание Дагестана избрало главой республики Федора Щукина. Он занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя региона. На тайном голосовании 78 из 86 парламентариев отдали свои голоса за Щукина.

После этого региональное правительство сложило полномочия в соответствии со статьей 84 Конституции Дагестана и статьей 25 закона республики.

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