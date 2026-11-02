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02 ноября, 15:17

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Москвичи назвали комикс "Волшебный цветок" лучшим по славянской мифологии

Москвичи назвали лучший комикс по славянской мифологии

Фото: ag.mos.ru

Более 168 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании на портале "Активный гражданин" за лучший комикс конкурса "МиМистика" в номинации "Славянская мифология". Победителем стала Ирина Мишина с работой "Волшебный цветок", сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Участники творческого состязания представили современный взгляд на старинные сказания, отразив в своих иллюстрированных рассказах их сюжеты и персонажей. Дизайн ее комикса больше всего понравился москвичам", – говорится в сообщении.

Работа Мишиной рассказывает о приключениях юноши по имени Филька, которые начинаются в ночь на Ивана Купалу. Главный герой отправляется в лес на поиски коровы и случайно находит необычное растение, наделяющее его способностью понимать язык зверей. Эту работу отметили 29% участников голосования.

На втором месте с результатом 25% голосов расположился комикс "Колокол под водой" Татьяны Терешкиной. Автор объединила фольклорные представления о русалках и водяных с традициями русской книжной иллюстрации.

Тройку лидеров замыкает "Мост забытых" Маркуса Маррея. Комикс о молодом ратнике и мифическом пограничье миров получил 21% голосов.

Конкурс "МиМистика" проходит в столице в третий раз и объединяет творческих москвичей, интересующихся фольклором. В этом году в номинации "Славянская мифология" авторы прислали 53 иллюстрированных рассказа. Участие в состязании приняли как профессиональные художники, так и любители. Победительницу наградят памятным дипломом, а ее работу опубликуют на сайте конкурса.

Ранее пользователи проекта "Активный гражданин" выбрали в качестве приоритетной для оцифровки тему "Жизнь Москвы во второй половине XVIII – начале XX века". За нее проголосовали 40% участников. Документы по лидирующей теме оцифруют в 2026 году. Материалы переведут в электронный вид и дополнят поиском на базе искусственного интеллекта.

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